Как дожить до 107 лет: женщина поделилась секретом своего долголетия

В Великобритании женщина по имени Дороти Крейтон отпраздновала свой 107-й день рождения в доме престарелых в Хэмпшире. Во время празднования она намекнула, что секрет долголетия связан с её основным завтраком.

Пережив Вторую мировую войну и воспитав троих детей, она призналась, что обязана своей долгой жизнью завтраку, который она ест уже более века, пишет The Mirror.

"Секрет долгой и счастливой жизни заключается в том, чтобы иметь хорошего мужа, хорошую семью и поддерживать всех вокруг в тонусе. Кроме того, я не могу жить без яичницы с беконом каждое утро или без своих желейных конфет", — призналась она.

Женщина родилась в Бристоле. Сначала она работала парикмахером, но затем пошла в армию, когда началась Вторая мировая война. Именно тогда она встретила своего будущего мужа.

Супруги воспитали двух дочерей и сына, а с годами их семья пополнилась.

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В 2023 году она переехала в дом престарелых. Женщина также регулярно бывает в кафе и обожает сладости.

Напомним, что Анна Пози из Италии в свои 102 года до сих пор работает в собственном кафе с 7 утра и обслуживает гостей до наступления темноты. Женщина официально вышла на пенсию ещё в 1980-х годах, но до сих пор каждое утро в 7 часов открывает двери своего кафе, накрывает столы и с улыбкой встречает гостей.

Кроме того, два самых пожилых мужчины в мире поздравили друг друга открытками. 114-летний Жуан Маринью Нету — самый пожилой мужчина в мире, проживающий в Бразилии, и второй по возрасту рекордсмен, 113-летний Кен Викс, проживающий в Австралии, родились в один день с разницей в один год.