Як дожити до 107 років: жінка поділилася секретом свого довголіття

У Британії жінка на ім'я Дороті Крейтон відсвяткувала свій 107-й день народження у будинку для літніх людей у ​​Гемпширі. Під час святкування вона натякнула, що секрет довголіття пов'язаний з її основним сніданком.

Переживши Другу світову війну та виховавши трьох дітей, вона зізналася, що завдячує своїм довгим життям сніданку, який вона вживає понад століття, пише The Mirror.

"Секрет довгого та щасливого життя полягає в тому, щоб мати хорошого чоловіка, хорошу сім’ю та тримати всіх навколо в тонусі. Крім того, я не можу жити без яєчні з беконом щоранку або без своїх желейних цукерок", — зізналася вона.

Жінка народилася в Брістолі. Вона спочатку працювала перукаркою, але потім пішла до армії, коли розпочалася Друга світова війна. Саме тоді вона зустріла свого майбутнього чоловіка.

Подружжя виховало двох дочок і сина, а з роками їхня родина стала більшою.

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У 2023 році вона переїхала до будинку літніх людей. Жінка також регулярно відвідує кав'ярню та обожнює солодощі.

Нагадаємо, що Анна Позі з Італії у свої 102 роки досі працює у власному кафе з 7 ранку та обслуговує гостей до темряви. Жінка офіційно вийшла на пенсію ще у 1980-х роках, але вона досі щоранку о 7-й ранку відчиняє двері свого кафе, накриває на столи та з посмішкою зустрічає гостей.

Також двоє найстарших чоловіків у світі привітали один одного листівками. 114-річний Жуан Марінью Нету — найстаріший чоловік у світі, який живе в Бразилії та другий за віком рекордсмен 113-річний Кен Вікс, який живе в Австралії народилися в один день з різницею в рік.