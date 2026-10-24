Вечірки, рекламні контракти та 15 млн підписників: 96-річна бабуся стала зіркою TikTok

96-річна американка на ім'я Ліліан Дроняк, яка веде активний спосіб життя, стала зіркою TikTok. За її життям стежать 15 мільйонів підписників у мережі.

96-річна жінка, яка проживає у будинку для літніх людей, ходить на побачення, проводить вечірки з друзями, сперечається з директором та розважає підписників у TikTok, пише Bild.

Крім того, пенсіонерка ще й заробляє на своїх відео достатньо грошей і може сама оплачувати високі витрати на місце в будинку для людей похилого віку. Її проживання в американському штаті Коннектикут коштує близько 12 000 доларів на місяць.

Бабуся в TikTok: шалена вечірка замість сну

Житло Ліліан – це місце для вечірок. Її друзі регулярно заходять до неї, грає музика. Це навіть спричинило проблеми з власником будинку для літніх людей. Він погрожував 96-річній жінці виселенням.

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"Ви не можете завадити мені вечіркувати. Я краще помру", — пояснила вона.

Зрештою, компроміс було досягнуто: вечірки – так, алкоголь у кімнаті – ні. Тож тепер вони піднімають тости перед вечіркою.

Її відео в TikTok оплачують місце в будинку для людей похилого віку

У своїх відео в TikTok вона зазвичай пересувається в інвалідному візку, розповідає про своє повсякденне життя, дає поради щодо побачень або жартує про чоловіків. Її онук іноді допомагає із завантаженням та монтажем кліпів. Але ідеї майже завжди належать самій бабусі.

Ліліан Дроняк Фото: Скриншот

"Я завжди знала, що маю все необхідне, щоб бути знаменитою. "Я просто ніколи не думала, що це станеться, коли мені буде за 90", — сказала вона BBC.

Тим часом великі і відомі компанії пропонують, щоб пенсіонерка з'являлася в рекламних кампаніях. Нещодавно вона зняла відео для найбільшого у світі виробника косметики. У ньому вона розповідає про побачення з молодшим чоловіком і рекламує крем проти зморшок.

За даними BBC, 96-річна жінка тепер легко фінансує свої рахунки за проживання в будинку для літніх людей за рахунок цих пропозицій і робить внески до студентського фонду свого правнука.

Нагадаємо, що у Британії жінка на ім'я Дороті Крейтон відсвяткувала свій 107-й день народження у будинку для літніх людей у ​​Гемпширі. Під час святкування вона натякнула, що секрет довголіття пов'язаний з її основним сніданком.

Також Анна Позі з Італії у свої 102 роки досі працює у власному кафе з 7 ранку та обслуговує гостей до темряви. Жінка офіційно вийшла на пенсію ще у 1980-х роках, але вона досі щоранку о 7-й ранку відчиняє двері свого кафе, накриває на столи та з посмішкою зустрічає гостей.