Компания Samsung может отказаться от функции камеры, которая присутствовала в ее флагманских смартфонах серии Ultra с 2021 года.

Согласно новой утечке от известного инсайдера Ice Universe, в предстоящем Galaxy S27 Ultra больше не будет отдельного модуля лазерного автофокуса. Вместо этого Samsung, вероятно, сделает ставку на технологии фокусировки с использованием искусственного интеллекта (ИИ, пишет androidpolice.com.

Система лазерного автофокуса появилась в модели Galaxy S21 Ultra. Она излучает инфракрасный луч в сторону объекта съемки и измеряет время, за которое свет возвращается обратно. Это позволяет камере определить расстояние до объекта и более точно настроить фокус — особенно в условиях низкой освещенности или при макросъемке.

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Смартфон Galaxy S21 Ultra Фото: Future

Без этого аппаратного компонента смартфон может перейти на фазовый автофокус (PDAF), который использует специальные пиксели на матрице камеры для оценки расстояния до объекта. Впрочем, традиционный фазовый автофокус может работать недостаточно эффективно при плохом освещении. Более совершенные аналоги — например, технологии Dual-Pixel или All-Pixel — обеспечивают более высокую точность за счет сравнения световых сигналов с различных участков матрицы. Samsung уже применяет подобные решения в некоторых других своих флагманских устройствах.

Возможно, это изменение связано с более масштабным пересмотром системы камер. Согласно предыдущим утечкам, Galaxy S27 Ultra может лишиться отдельного телеобъектива с 3-кратным зумом. В итоге на задней панели останутся три камеры: основная, сверхширокоугольная и перископический телеобъектив с 5-кратным приближением. Это стало бы существенным отступлением от конфигурации камер, использовавшейся в последних моделях серии Ultra.

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Также сообщается, что Samsung работает над новым 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HP6 для моделей S27 Ultra и S27 Pro. Он может получить поддержку технологии LOFIC, призванной улучшить качество HDR-снимков за счет сохранения большего количества деталей как в светлых, так и в темных участках кадра. Впрочем, пока неясно, принесет ли новый сенсор более продвинутую систему автофокусировки.

Рендер модели Galaxy S27 Фото: Gizmochina

Отказ от лазерного автофокуса вовсе не означает, что качество съемки ухудшится. Современные технологии фокусировки, встроенные непосредственно в матрицу, могут быть эффективнее при отслеживании движущихся объектов. К тому же у самого лазерного автофокуса есть свои ограничения: он хуже справляется с фокусировкой на удаленных объектах, при ярком солнечном свете или при съемке быстро движущихся целей. Ice Universe также предположил, что Samsung может заменить отдельный модуль функцией AI Focus, однако не пояснил, как именно будет работать эта технология. Сама компания Samsung пока не подтвердила ни одно из этих сообщений. Ожидается, что серия Galaxy S27 выйдет в начале 2027 года, поэтому реальные возможности камеры станут известны лишь ближе к моменту выпуска.

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