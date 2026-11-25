Компанія Samsung може відмовитися від функції камери, яка була присутня в її флагманських смартфонах серії Ultra з 2021 року.

Згідно з новим витоком інформації від відомого інсайдера Ice Universe, у майбутньому Galaxy S27 Ultra більше не буде окремого модуля лазерного автофокусу. Натомість Samsung, ймовірно, зробить ставку на технології фокусування з використанням штучного інтелекту (ШІ), пише androidpolice.com.

Система лазерного автофокусу з’явилася в моделі Galaxy S21 Ultra. Вона випромінює інфрачервоний промінь у бік об’єкта зйомки та вимірює час, за який світло повертається назад. Це дозволяє камері визначити відстань до об’єкта та точніше налаштувати фокус — особливо в умовах слабкого освітлення або під час макрозйомки.

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Смартфон Galaxy S21 Ultra Фото: Future

Без цього апаратного компонента смартфон може перейти на фазовий автофокус (PDAF), який використовує спеціальні пікселі на матриці камери для оцінки відстані до об’єкта. Втім, традиційний фазовий автофокус може працювати недостатньо ефективно за умов поганого освітлення. Більш досконалі аналоги — наприклад, технології Dual-Pixel або All-Pixel — забезпечують вищу точність завдяки порівнянню світлових сигналів з різних ділянок матриці. Samsung уже застосовує подібні рішення в деяких інших своїх флагманських пристроях.

Можливо, ця зміна пов’язана з більш масштабним переглядом системи камер. Згідно з попередніми витоками інформації, Galaxy S27 Ultra може втратити окремий телеоб’єктив із 3-кратним зумом. У підсумку на задній панелі залишаться три камери: основна, надширококутна та перископічний телеоб'єктив із 5-кратним наближенням. Це стало б суттєвим відхиленням від конфігурації камер, яка використовувалася в останніх моделях серії Ultra.

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Також повідомляється, що Samsung працює над новим 200-мегапіксельним сенсором ISOCELL HP6 для моделей S27 Ultra та S27 Pro. Він може отримати підтримку технології LOFIC, покликаної поліпшити якість HDR-знімків за рахунок збереження більшої кількості деталей як у світлих, так і в темних ділянках кадру. Втім, поки що незрозуміло, чи забезпечить новий сенсор більш досконалу систему автофокусування.

Рендер моделі Galaxy S27 Фото: Gizmochina

Відмова від лазерного автофокусу зовсім не означає, що якість зйомки погіршиться. Сучасні технології фокусування, вбудовані безпосередньо в матрицю, можуть бути ефективнішими під час відстеження об’єктів, що рухаються. До того ж у самого лазерного автофокусу є свої обмеження: він гірше справляється з фокусуванням на віддалених об’єктах, при яскравому сонячному світлі або під час зйомки об’єктів, що швидко рухаються. Ice Universe також припустив, що Samsung може замінити окремий модуль функцією AI Focus, однак не пояснив, як саме працюватиме ця технологія. Сама компанія Samsung поки що не підтвердила жодне з цих повідомлень. Очікується, що серія Galaxy S27 вийде на початку 2027 року, тому реальні можливості камери стануть відомі лише ближче до моменту випуску.

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