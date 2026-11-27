В рейтинг попали модели: OPPO Find X10 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max, OPPO Find X10, Motorola Signature 27 и OPPO A7 Pro 5G.

В 2026 году несколько моделей Android, доступных в Европе, будут иметь аккумуляторы емкостью 7000 мАч и более, что обещает более длительное время работы у экрана, продолжительные игровые сеансы и меньшее количество перерывов на зарядку. Вот 5 примечательных вариантов: от премиальных флагманов до "бюджетников", пишет gizmochina.com.

OPPO Find X10 Pro Max

Смартфон OPPO Find X10 Pro Max Фото: Tom's Guide

OPPO Find X10 Pro Max сочетает в себе большой аккумулятор и характеристики флагманского уровня. Его европейская версия оснащена аккумулятором емкостью 7150 мАч и оснащена процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Телефон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и необычную основную камеру с 3-мя датчиками по 200 МП для основной, сверхширокой и телеобъективной. Модель поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.

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OPPO Find X10

Смартфон OPPO Find X10 Фото: Скриншот

Стандартный Find X10 предлагает батарею емкостью 7150 мАч, но имеет немного более компактную форму. Он оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и работает на процессоре MediaTek Dimensity 9600M. Европейская конфигурация включает 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Скорость зарядки соответствует модели Pro Max с поддержкой проводной на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Флагман от Motorola имеет под капотом процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и предлагает аккумулятор емкостью 7000 мАч на большинстве европейских рынков. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Другие особенности включают высококачественную систему камер, дисплей премиум-класса и защиту от пыли и воды по классу IP68/IP69.

Однако покупателям следует обратить внимание на региональные различия: немецкая версия имеет значительно меньшую батарею — 5500 мАч, тогда как другие европейские рынки получают конфигурацию на 7000 мАч.

Xiaomi 18 Pro Max

Смартфоны Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro Max оснастили кремниево-углеродным аккумулятором на 7050 мАч и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 50 Вт. Его характеристики также включают 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру Leica на 200 Мп, телеобъектив на 200 Мп и сверхширокоугольный сенсор на 50 Мп. Еще одна отличительная особенность — дополнительный 2,9-дюймовый AMOLED-экран на задней панели. Устройство также имеет степень защиты IP68.

OPPO A7 Pro 5G

Смартфоны OPPO A7 Pro 5G Фото: Oppo

OPPO A7 Pro 5G предлагает батарею емкостью 7400 мАч, процессор MediaTek Dimensity 6360 MAX и 6,57-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Его система камер включает датчик на 50 МП и фронтальную камеру на 50 МП с автофокусом и углом обзора 100 градусов. Телефон поддерживает проводную зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт.

Цены и доступность смартфонов в Украине

OPPO Find X10 Pro Max стоит в украинских магазинах от 80 000 грн за версию 16/512 ГБ. OPPO Find X10 продается чуть дешевле — за 73 000 грн (12/256 ГБ). Motorola Signature 27 стоит 59 000 грн (версия 12/256 ГБ), и почти 100 000 грн придется выложить за версию 12/512 ГБ. Зато аккумулятор будет емкостью 7000 мА·ч, а не 5500 мА·ч, как в Германии. Xiaomi 18 Pro Max в версии 12/256 ГБ оценивается в 75 000 грн, а в версии 12/512 ГБ — в 83 000 грн. OPPO A7 Pro 5G стоит 22 222–23 000 грн за версию 6/256 ГБ. Отметим, что украинские продавцы располагают моделями с батареей 8000 мА·ч, а не только 7400 мА·ч. Отсюда такая вариативность цены.

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