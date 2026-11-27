До рейтингу увійшли такі моделі: OPPO Find X10 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max, OPPO Find X10, Motorola Signature 27 та OPPO A7 Pro 5G.

У 2026 році кілька моделей Android, доступних у Європі, матимуть акумулятори ємністю 7000 мА·год і більше, що обіцяє довший час роботи з екраном, тривалі ігрові сеанси та меншу кількість перерв на зарядку. Ось 5 примітних варіантів: від преміальних флагманів до "бюджетників", пише gizmochina.com.

OPPO Find X10 Pro Max

Смартфон OPPO Find X10 Pro Max Фото: Tom's Guide

OPPO Find X10 Pro Max поєднує в собі великий акумулятор та характеристики флагманського рівня. Його європейська версія оснащена акумулятором ємністю 7150 мА·год та процесором MediaTek Dimensity 9600 Pro у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Телефон отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та незвичайну основну камеру з 3-ма датчиками по 200 МП для основної, надширококутної та телеоб'єктивної зйомки. Модель підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову — 50 Вт.

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OPPO Find X10

Смартфон OPPO Find X10 Фото: Скриншот

Стандартна модель Find X10 оснащена акумулятором ємністю 7150 мА·год, але має дещо компактніший корпус. Він оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і працює на процесорі MediaTek Dimensity 9600M. Європейська конфігурація включає 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Швидкість заряджання відповідає моделі Pro Max із підтримкою дротового заряджання на 80 Вт та бездротового на 50 Вт.

Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Флагман від Motorola оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 і має акумулятор ємністю 7000 мА·год на більшості європейських ринків. Він підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову — 50 Вт. Серед інших особливостей — високоякісна система камер, дисплей преміум-класу та захист від пилу й води за стандартом IP68/IP69.

Однак покупцям слід звернути увагу на регіональні відмінності: німецька версія має значно менший акумулятор — 5500 мА·год, тоді як на інших європейських ринках продається модель із акумулятором на 7000 мА·год.

Xiaomi 18 Pro Max

Смартфони Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro Max оснащено кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 7050 мА·год та процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Він підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову — 50 Вт. Серед його характеристик також — 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, основна камера Leica на 200 Мп, телеоб'єктив на 200 Мп та надширококутний сенсор на 50 Мп. Ще одна відмінна риса — додатковий 2,9-дюймовий AMOLED-екран на задній панелі. Пристрій також має ступінь захисту IP68.

OPPO A7 Pro 5G

Смартфони OPPO A7 Pro 5G Фото: Oppo

OPPO A7 Pro 5G оснащений акумулятором ємністю 7400 мА·год, процесором MediaTek Dimensity 6360 MAX та 6,57-дюймовим дисплеєм FHD+ AMOLED із частотою оновлення 120 Гц. Його система камер включає 50-мегапіксельний сенсор та фронтальну камеру на 50 МП з автофокусом і кутом огляду 100 градусів. Телефон підтримує дротову зарядку SUPERVOOC потужністю 80 Вт.

Ціни та доступність смартфонів в Україні

OPPO Find X10 Pro Max коштує в українських магазинах від 80 000 грн за версію 16/512 ГБ. OPPO Find X10 продається трохи дешевше — за 73 000 грн (12/256 ГБ). Motorola Signature 27 коштує 59 000 грн (версія 12/256 ГБ), а за версію 12/512 ГБ доведеться викласти майже 100 000 грн. Зате акумулятор матиме ємність 7000 мА·год, а не 5500 мА·год, як у Німеччині. Xiaomi 18 Pro Max у версії 12/256 ГБ коштує 75 000 грн, а у версії 12/512 ГБ — 83 000 грн. OPPO A7 Pro 5G коштує 22 222–23 000 грн за версію 6/256 ГБ. Зазначимо, що українські продавці мають у наявності моделі з акумулятором 8000 мА·год, а не лише 7400 мА·год. Звідси й така варіативність ціни.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung тепер працюватимуть інакше. Інтерфейс One UI 9.5 підвищує рівень конфіденційності, розширює можливості персоналізації, покращує процес фотозйомки та робить повсякденне користування смартфонами зручнішим.