Новый телевизор Redmi получил дисплей 4K 165 Гц и HyperOS 4: работает лучше всех (фото)
Стоимость телевизора составляет около 300 долларов, однако в рамках промоакции на старте продаж его можно приобрести за 240 долларов.
Компания Xiaomi представила в Китае телевизор Redmi TV A55 2027. Новинка оснащена 55-дюймовым экраном с разрешением 4K и частотой обновления до 165 Гц, а в качестве программной платформы используется новая HyperOS 4, пишет gizmochina.com.
Стоимость телевизора составляет 1999 юаней (около 300 долларов), однако в рамках промоакции на старте продаж его можно приобрести за 1599 юаней (около 240 долларов).
Устройство получило ЖК-панель с прямой (direct-lit) светодиодной подсветкой и разрешением 3840 × 2160 пикселей. Также реализована поддержка технологии MEMC (4K, 60 Гц), которая создает дополнительные кадры, делая динамичные сцены более плавными. Xiaomi особо отмечает 1-й класс энергоэффективности — самый высокий показатель в классификации бренда.
Аппаратная начинка включает 5-ядерный процессор A55, 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для беспроводного подключения предусмотрены модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Набор разъемов: 2 порта HDMI 2.0, 2 порта USB-A 2.0, а также входы AV, Ethernet и S/PDIF.
За звук отвечают 2 динамика мощностью по 10 Вт (с пиковой мощностью до 12 Вт каждый). Кроме того, предусмотрены 2 фазоинвертора для улучшения воспроизведения низких частот.
Redmi TV A55 2027 работает под управлением HyperOS 4. По заявлению Xiaomi, обновленная система ускоряет запуск воспроизведения видео на 31,5%, а открытие приложений — на 40,04% по сравнению с предыдущей версией.
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Телевизор оснащен голосовым помощником XiaoAI, который поддерживает распознавание команд на расстоянии, ответы на вопросы и поиск информации о спортивных событиях.
Среди дополнительных функций — трансляция изображения с других устройств, управление воспроизведением через смартфон и специальный "детский" режим.
Частота обновления 165 Гц — одно из главных преимуществ этого телевизора, особенно если учесть его позиционирование в начальном сегменте. Впрочем, стоит обратить внимание на наличие портов HDMI 2.0: это важно для пользователей, которые планируют подключать игровые ПК или консоли и рассчитывают на вывод изображения в высоком разрешении с высокой частотой обновления.
На данный момент Xiaomi анонсировала Redmi TV A55 2027 исключительно для китайского рынка. О возможности появления модели в других странах или планах по ее выпуску на международном рынке компания пока не сообщила.
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