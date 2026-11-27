Вартість телевізора становить близько 300 доларів, проте в рамках акції на початку продажів його можна придбати за 240 доларів.

Компанія Xiaomi представила в Китаї телевізор Redmi TV A55 2027. Новинка оснащена 55-дюймовим екраном із роздільною здатністю 4K і частотою оновлення до 165 Гц, а в якості програмної платформи використовується нова HyperOS 4, пише gizmochina.com.

Вартість телевізора становить 1999 юанів (близько 300 доларів), однак у рамках акції на початку продажів його можна придбати за 1599 юанів (близько 240 доларів).

Пристрій оснащено РК-панеллю з прямим (direct-lit) світлодіодним підсвічуванням та роздільною здатністю 3840 × 2160 пікселів. Також реалізовано підтримку технології MEMC (4K, 60 Гц), яка створює додаткові кадри, роблячи динамічні сцени більш плавними. Xiaomi особливо відзначає 1-й клас енергоефективності — найвищий показник у класифікації бренду.

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Телевізор Redmi TV A55 2027 Фото: Redmi

Апаратне забезпечення включає 5-ядерний процесор A55, 1,5 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Для бездротового підключення передбачені модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4. Набір роз'ємів: 2 порти HDMI 2.0, 2 порти USB-A 2.0, а також входи AV, Ethernet і S/PDIF.

За звук відповідають 2 динаміки потужністю по 10 Вт (з піковою потужністю до 12 Вт кожен). Крім того, передбачено 2 фазоінвертори для покращення відтворення низьких частот.

Redmi TV A55 2027 працює під управлінням HyperOS 4. За заявою Xiaomi, оновлена система прискорює запуск відтворення відео на 31,5 %, а відкриття додатків — на 40,04 % порівняно з попередньою версією.

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Телевізор оснащений голосовим помічником XiaoAI, який підтримує розпізнавання команд на відстані, відповіді на запитання та пошук інформації про спортивні події.

Серед додаткових функцій — трансляція зображення з інших пристроїв, керування відтворенням за допомогою смартфона та спеціальний "дитячий" режим.

Частота оновлення 165 Гц — одна з головних переваг цього телевізора, особливо з огляду на його позиціонування у початковому сегменті. Втім, варто звернути увагу на наявність портів HDMI 2.0: це важливо для користувачів, які планують підключати ігрові ПК або консолі та розраховують на виведення зображення у високій роздільній здатності з високою частотою оновлення.

Наразі Xiaomi анонсувала Redmi TV A55 2027 виключно для китайського ринку. Про можливість появи цієї моделі в інших країнах або про плани щодо її випуску на міжнародному ринку компанія поки що не повідомляла.

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