Компания Xiaomi добавила 7 смартфонов в список устройств, для которых прекращается поддержка (End of Support, EOS).

Данные устройства больше не будут получать регулярные обновления ПО, прошивки или системы безопасности. Изменения вступили в силу 26 ноября 2024 года и затронули устройства линеек Xiaomi, MIX, Civi и Redmi, пишет ximitime.com.

Смартфоны, которые не будут поддерживаться:

Xiaomi 12S

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12 Lite

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Discovery Edition

Смартфон Xiaomi 12S Фото: notebookcheck.com

Важно обратить внимание на региональную привязку: большинство устройств в списке — это версии для китайского рынка, а в случае с Xiaomi 12 Lite речь идет именно о варианте для Турции. Это не означает, что поддержка будет оказана в дальнейшем глобальным версиям данных смартфонов.

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Что означает статус EOS

Включение устройства в список EOS означает, что Xiaomi больше не будет выпускать для него официальные обновления программного обеспечения и прошивки. Это касается как обновлений Android и HyperOS, так и патчей безопасности, предназначенных для устранения вновь обнаруженных уязвимостей.

Смартфоны не перестанут работать внезапно. Владельцы по-прежнему смогут использовать их для звонков, обмена сообщениями, просмотра веб-страниц и других повседневных задач. Однако из-за отсутствия новых патчей безопасности обнаруженные в будущем уязвимости могут остаться неисправленными, что со временем сделает устройства менее защищенными.

В Xiaomi также отмечают, что в исключительных случаях — при обнаружении критически опасных уязвимостей — компания может выпустить экстренное обновление безопасности даже для устройств из списка EOS.

Смартфон Redmi Note 12 Pro Фото: Redmi

Redmi Note 12 получает ноябрьское обновление безопасности

В связи с этим анонсом есть примечательный нюанс: 26 ноября Xiaomi также выпустила глобальную версию прошивки (Recovery ROM) для трех моделей серии Redmi Note 12: Redmi Note 12 Explorer (Discovery Edition), Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+. Обновление содержит прошивку версии OS2.0.17.0.UMOMIXM, базируется на Android 14 и включает патч безопасности за ноябрь 2026 года.

Ранее сообщали, что Нъновый телевизор Redmi получил дисплей 4K 165 Гц и HyperOS 4. Стоимость телевизора составляет около 300 долларов, однако в рамках промоакции на старте продаж его можно приобрести за 240 долларов.