Компанія Xiaomi додала 7 смартфонів до списку пристроїв, для яких припиняється підтримка (End of Support, EOS).

Ці пристрої більше не отримуватимуть регулярних оновлень програмного забезпечення, прошивок чи систем безпеки. Зміни набули чинності 26 листопада 2024 року й стосуються пристроїв лінійок Xiaomi, MIX, Civi та Redmi, пише ximitime.com.

Смартфони, які не будуть підтримуватися:

Xiaomi 12S

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12 Lite

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Discovery Edition

Смартфон Xiaomi 12S Фото: notebookcheck.com

Важливо звернути увагу на регіональну прив’язку: більшість пристроїв у списку — це версії для китайського ринку, а у випадку з Xiaomi 12 Lite йдеться саме про варіант для Туреччини. Це не означає, що в майбутньому буде надано підтримку глобальним версіям цих смартфонів.

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Що означає статус EOS

Внесення пристрою до списку EOS означає, що Xiaomi більше не випускатиме для нього офіційні оновлення програмного забезпечення та прошивки. Це стосується як оновлень Android і HyperOS, так і патчів безпеки, призначених для усунення нещодавно виявлених вразливостей.

Смартфони не перестануть працювати раптово. Власники, як і раніше, зможуть використовувати їх для дзвінків, обміну повідомленнями, перегляду веб-сторінок та інших повсякденних завдань. Однак через відсутність нових оновлень безпеки вразливості, виявлені в майбутньому, можуть залишитися невиправленими, що з часом зробить пристрої менш захищеними.

У Xiaomi також зазначають, що у виняткових випадках — у разі виявлення критично небезпечних вразливостей — компанія може випустити екстрене оновлення безпеки навіть для пристроїв зі списку EOS.

Смартфон Redmi Note 12 Pro Фото: Redmi

Redmi Note 12 отримує листопадове оновлення безпеки

У зв’язку з цим анонсом є цікавий нюанс: 26 листопада Xiaomi також випустила глобальну версію прошивки (Recovery ROM) для трьох моделей серії Redmi Note 12: Redmi Note 12 Explorer (Discovery Edition), Redmi Note 12 Pro та Redmi Note 12 Pro+. Оновлення містить прошивку версії OS2.0.17.0.UMOMIXM, базується на Android 14 і включає патч безпеки за листопад 2026 року.

Раніше повідомлялося, що новий телевізор Redmi отримав дисплей 4K із частотою оновлення 165 Гц та HyperOS 4. Вартість телевізора становить близько 300 доларів, однак у рамках акції на початку продажів його можна придбати за 240 доларів.