Компания Xiaomi готовит серьезное обновление аккумулятора для своего смартфона серии Redmi Note следующего поколения.

Согласно утечкам, модель Redmi Note 18 5G для китайского рынка будет оснащена батареей емкостью 8888 мА·ч, тогда как глобальная версия может получить аккумулятор на 8100 мА·ч. Ожидается, что обе версии будут поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, пишет ximitime.com.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Устройство с номером модели M077CE недавно появилось в базе данных китайского сертификационного органа 3C. В документации подтверждается совместимость с двумя адаптерами питания Xiaomi — MDY-17-EE и MDY-20-EM, обеспечивающими мощность зарядки до 45 Вт. Впрочем, в сертификационных данных официально не указаны ни коммерческое название смартфона, ни емкость его аккумулятора.

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Согласно информации инсайдеров, Redmi Note 18 5G может оказаться, по сути, переименованной версией Redmi Note 17 5G, где главным отличием станет именно емкость батареи. Ожидается, что в китайской модели она вырастет с 8000 мА·ч до 8888 мА·ч, а глобальная версия получит аккумулятор на 8100 мА·ч (против 7700 мА·ч у предшественника).

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Остальные технические характеристики, вероятно, останутся практически без изменений. По слухам, Redmi Note 18 5G сохранит 6,99-дюймовый AMOLED-дисплей формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 и основную камеру на 50 Мп. Если эти сведения верны, то основным улучшением станет именно автономность, а не производительность или возможности камеры.

Также сообщается, что на международных рынках устройство может выйти под другим названием — например, как Poco M8 Power 5G. Это соответствует сложившейся практике Xiaomi: продавать схожие по характеристикам смартфоны под разными брендами в зависимости от региона. Серия Redmi Note 18 может дебютировать в Китае в конце 2026 года или в начале января 2027 года.

Компания Xiaomi пока официально не подтвердила факт выпуска этих смартфонов, их технические характеристики или сроки выхода, поэтому сведения об емкости аккумуляторов и аппаратном оснащении следует рассматривать как предварительную информацию.

Ранее писали, что Xiaomi прекращает программную поддержку для 7 смартфонов. Компания добавила 7 смартфонов в список устройств с пометкой End of Support.