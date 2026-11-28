Компанія Xiaomi готує серйозне оновлення акумулятора для свого смартфона серії Redmi Note наступного покоління.

Згідно з витоками інформації, модель Redmi Note 18 5G для китайського ринку буде оснащена акумулятором ємністю 8888 мА·год, тоді як глобальна версія може отримати акумулятор на 8100 мА·год. Очікується, що обидві версії підтримуватимуть дротову зарядку потужністю 45 Вт, пише ximitime.com.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Пристрій із номером моделі M077CE нещодавно з’явився в базі даних китайського сертифікаційного органу 3C. У документації підтверджується сумісність із двома зарядними адаптерами Xiaomi — MDY-17-EE та MDY-20-EM, що забезпечують потужність зарядки до 45 Вт. Втім, у сертифікаційних даних офіційно не вказано ані комерційну назву смартфона, ані ємність його акумулятора.

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Згідно з інформацією інсайдерів, Redmi Note 18 5G може виявитися, по суті, перейменованою версією Redmi Note 17 5G, де головною відмінністю стане саме ємність акумулятора. Очікується, що в китайській моделі вона зросте з 8000 мА·год до 8888 мА·год, а глобальна версія отримає акумулятор на 8100 мА·год (проти 7700 мА·год у попередника).

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Решта технічних характеристик, ймовірно, залишиться практично без змін. За чутками, Redmi Note 18 5G збереже 6,99-дюймовий AMOLED-дисплей у форматі FHD+ з частотою оновлення 120 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 та основну камеру на 50 Мп. Якщо ці відомості вірні, то головним вдосконаленням стане саме автономність, а не продуктивність чи можливості камери.

Також повідомляється, що на міжнародних ринках пристрій може з’явитися під іншою назвою — наприклад, як Poco M8 Power 5G. Це відповідає усталеній практиці Xiaomi: продавати смартфони зі схожими характеристиками під різними брендами залежно від регіону. Серія Redmi Note 18 може дебютувати в Китаї наприкінці 2026 року або на початку січня 2027 року.

Компанія Xiaomi поки що офіційно не підтвердила факт випуску цих смартфонів, їхні технічні характеристики чи терміни виходу, тому відомості про ємність акумуляторів та апаратне оснащення слід розглядати як попередню інформацію.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi припиняє програмну підтримку для 7 смартфонів. Компанія додала 7 смартфонів до списку пристроїв із позначкою "End of Support".