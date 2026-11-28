OnePlus раскрывает новые функции ColorOS 17, фирменные приложения и платные возможности ИИ.

Компания OnePlus поделилась подробностями о будущем оболочки ColorOS 17 в ходе недавней сессии вопросов и ответов на своем форуме для сообщества. Представители компании ответили на вопросы о фирменных приложениях, функциях на базе ИИ, времени автономной работы и изменениях, связанных с обновлением ПО, пишет androidauthority.com.

OnePlus рассматривает возможность расширения географии доступности своего фирменного приложения "Телефон". В настоящее время на многих смартфонах OnePlus используется приложение "Телефон" от Google, тогда как пользователям в таких странах, как Индия, доступен собственный номеронабиратель OnePlus. Он предлагает дополнительные возможности, включая запись звонков без голосового оповещения собеседника, создание кратких сводок разговоров с помощью ИИ и перевод речи в режиме реального времени. При этом доступность приложения и функции записи зависит от конкретного устройства и региона.

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Операционная система ColorOS 17 на смартфоне Фото: androidauthority.com

Компания также изучает возможность переноса приложения "Календарь" от OPPO на смартфоны OnePlus, что предоставит пользователям альтернативу стандартному календарю Google. Точные сроки глобального запуска этих приложений пока не определены.

Одним из наиболее спорных нововведений стали функции на базе ИИ. Некоторые инструменты в ColorOS 17 останутся бесплатными, однако для других будут установлены лимиты использования. По исчерпании бесплатного лимита пользователям придется либо дождаться его обновления, либо оплатить дальнейшее использование. OnePlus пока не раскрывает стоимость услуг и периодичность обновления бесплатных лимитов.

Еще одним нововведением станет AI Photo Agent — инструмент, который появится в одном из будущих обновлений. Он позволит редактировать изображения с помощью команд на естественном языке — по аналогии с функцией "Помощь при редактировании" (Help Me Edit) в Google Фото. Доступность функций, подобных AI Mind Pilot, будет зависеть от модели смартфона, версии программного обеспечения и региона. Кроме того, OnePlus рассматривает возможность внедрения 3D-обоев и "живых" обоев с ИИ-анимацией на большем количестве устройств.

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Компания также прокомментировала жалобы на отсутствие отображения текста песен на экране блокировки. В ColorOS 17 эта функция уже предусмотрена, однако для ее работы необходимо, чтобы стриминговые сервисы передавали текст композиции системе. В OnePlus сообщили, что ведут работу с разработчиками приложений для расширения совместимости.

Пользователям, столкнувшимся с ускоренным разрядом аккумулятора или перегревом устройства после установки ColorOS 17, рекомендуется подождать некоторое время — это необходимо для завершения фоновых процессов оптимизации системы. Компания также отметила улучшения, призванные уменьшить незначительные "подтормаживания" при прокрутке и переключении между приложениями, хотя и не пообещала увеличения времени автономной работы для всех моделей.

Ранее сообщали, что новый смартфон от Xiaomi получит мощный аккумулятор на 8888 мА·ч. Компания готовит серьезное обновление аккумулятора для своего смартфона серии Redmi Note следующего поколения.