OnePlus розкриває нові функції ColorOS 17, фірмові додатки та платні можливості штучного інтелекту.

Компанія OnePlus поділилася подробицями щодо майбутнього інтерфейсу ColorOS 17 під час нещодавньої сесії запитань і відповідей на своєму форумі для спільноти. Представники компанії відповіли на запитання щодо фірмових додатків, функцій на основі штучного інтелекту, часу автономної роботи та змін, пов’язаних з оновленням ПЗ, пише androidauthority.com.

OnePlus розглядає можливість розширення географії доступності свого фірмового додатка "Телефон". Наразі на багатьох смартфонах OnePlus використовується додаток "Телефон" від Google, тоді як користувачам у таких країнах, як Індія, доступний власний номеронабирач OnePlus. Він пропонує додаткові можливості, зокрема запис дзвінків без голосового сповіщення співрозмовника, створення коротких зведень розмов за допомогою штучного інтелекту та переклад мови в режимі реального часу. При цьому доступність додатка та функції запису залежить від конкретного пристрою та регіону.

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Операційна система ColorOS 17 на смартфоні Фото: androidauthority.com

Компанія також вивчає можливість перенесення додатка "Календар" від OPPO на смартфони OnePlus, що надасть користувачам альтернативу стандартному календарю Google. Точні терміни глобального запуску цих додатків поки що не визначені.

Одним із найбільш суперечливих нововведень стали функції на базі ШІ. Деякі інструменти в ColorOS 17 залишаться безкоштовними, однак для інших будуть встановлені обмеження на використання. Після вичерпання безкоштовного ліміту користувачам доведеться або дочекатися його оновлення, або оплатити подальше використання. OnePlus поки що не розкриває вартість послуг та періодичність оновлення безкоштовних лімітів.

Ще одним нововведенням стане AI Photo Agent — інструмент, який з’явиться в одному з майбутніх оновлень. Він дасть змогу редагувати зображення за допомогою команд природною мовою — за аналогією з функцією "Допомога при редагуванні" (Help Me Edit) у Google Фото. Доступність функцій, подібних до AI Mind Pilot, залежатиме від моделі смартфона, версії програмного забезпечення та регіону. Крім того, OnePlus розглядає можливість впровадження 3D-шпалер та "живих" шпалер з ШІ-анімацією на більшій кількості пристроїв.

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Компанія також прокоментувала скарги щодо відсутності відображення тексту пісень на екрані блокування. У ColorOS 17 ця функція вже передбачена, однак для її роботи необхідно, щоб стрімінгові сервіси передавали текст композиції системі. У OnePlus повідомили, що ведуть роботу з розробниками додатків для розширення сумісності.

Користувачам, які зіткнулися з прискореним розряджанням акумулятора або перегріванням пристрою після встановлення ColorOS 17, рекомендується почекати деякий час — це необхідно для завершення фонових процесів оптимізації системи. Компанія також зазначила поліпшення, покликані зменшити незначні "затримки" під час прокрутки та перемикання між додатками, хоча й не пообіцяла збільшення часу автономної роботи для всіх моделей.

Раніше повідомлялося, що новий смартфон від Xiaomi отримає потужний акумулятор на 8888 мА·год. Компанія готує серйозне оновлення акумулятора для свого смартфона серії Redmi Note наступного покоління.