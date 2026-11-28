Хотя бренд Oppo не столь узнаваем, как Apple iPhone, компания прекрасно знает, как создавать качественные смартфоны.

По мнению экспертов bgr.com, камера iPhone 18 Pro может претендовать на звание лучшей среди всех смартфонов этого года. Но если вы ищете устройство аналогичного уровня, стоит обратить внимание на мощного конкурента от компании Oppo, считают они.

Модель Oppo Find X10 Pro Max во многом схожа с iPhone 18 Pro Max: они близки по размеру экрана, количеству камер, возможностям расширения памяти и цене. Различия кроются в процессоре, функционале камер, характеристиках дисплея и его разрешении. Тем не менее, в сегменте премиальных смартфонов эти два устройства выступают практически на равных.

Смартфон iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Oppo Find X10 Pro Max — это полноценный аналог iPhone 18 Pro Max, который в некоторых аспектах даже превосходит своего конкурента. Китайский бренд предлагает систему камер, способную соперничать с решением от Apple: вместо трех 48-мегапиксельных сенсоров, установленных в iPhone 18, здесь используются три модуля по 200 Мп. Оба смартфона позволяют делать потрясающие снимки, а технологии, лежащие в их основе, впечатляют не меньше.

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Сравнение Oppo и iPhone

iPhone работает под управлением iOS 17, оснащен 12 ГБ оперативной памяти и предлагает на выбор варианты встроенной памяти: 128 ГБ, 256 ГБ или внушительный 1 ТБ. Стоимость устройства варьируется примерно от 1549 до 2259 долларов в зависимости от конкретной модели. Это внушительная сумма для смартфона, но и взамен вы получаете многое: упомянутые выше камеры, 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2868x1320 пикселей, а также 7-ядерный графический процессор Apple в сочетании с шестиядерным центральным процессором.

Oppo Find X10 Pro Max оснащен 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость X10 Pro Max составляет 2499 долларов — разумеется, это очень большие деньги. Тем не менее, устройство также может похвастаться тремя качественными камерами, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1272 пикселя, графическим процессором Arm Mali-G2 Ultra NX и восьмиядерным центральным процессором.

Oppo Find X10 Pro Max Фото: cnet.com

Впрочем, в линейке iPhone 18 Pro Max у покупателей больше выбора: Apple предлагает три варианта, тогда как у Oppo на данный момент есть только одна модель Pro Max. Различаются и цены, и емкость аккумуляторов: у iPhone она составляет 5567 мАч, а у Oppo — 8000 мАч. Кроме того, Oppo выступает серьезным конкурентом для Samsung Galaxy S26 Ultra.

Считают ли пользователи эти смартфоны похожими

По мнению тех, кто пользовался этими устройствами, iPhone 18 Pro Max и Oppo Find X10 Pro Max довольно похожи. В отзывах на Amazon и обсуждениях на Reddit пользователи отмечают сходство по ряду параметров, включая наличие трех камер. Впрочем, встречаются и комментарии о том, что между смартфонами есть определенные различия — хотя и не слишком существенные.

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Одним из аспектов, который разочаровал пользователей (судя по отзывам на Amazon), стала цена смартфона Oppo. Покупатели сочли стоимость в 2499 долларов чрезмерно высокой, отметив, что за эти же или меньшие деньги можно приобрести несколько других смартфонов. Хотя в нашем обзоре Oppo Find X10 Pro Max получил довольно высокую оценку, мы также сочли его цену завышенной.

Oppo Find X10 Pro Max

iPhone 18 Pro Max, напротив, получил высокие оценки на Amazon. Пользователи отмечают великолепный внешний вид устройства и удобство его использования. На Reddit также подтверждают это мнение: Apple — более надежный и известный бренд; и хотя Oppo, возможно, даже превосходит iPhone по своим характеристикам, для iPhone обновления ПО будут выходить чаще и в течение более длительного периода времени.

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