Хоча бренд Oppo не такий впізнаваний, як Apple iPhone, компанія чудово знає, як створювати якісні смартфони.

На думку експертів bgr.com, камера iPhone 18 Pro може претендувати на звання найкращої серед усіх смартфонів цього року. Але якщо ви шукаєте пристрій аналогічного рівня, варто звернути увагу на потужного конкурента від компанії Oppo, вважають вони.

Модель Oppo Find X10 Pro Max багато в чому схожа на iPhone 18 Pro Max: вони мають подібні розміри екрану, кількість камер, можливості розширення пам’яті та ціну. Відмінності полягають у процесорі, функціоналі камер, характеристиках дисплея та його роздільній здатності. Проте в сегменті преміальних смартфонів ці два пристрої практично не поступаються один одному.

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Смартфон iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Oppo Find X10 Pro Max — це повноцінний аналог iPhone 18 Pro Max, який у деяких аспектах навіть перевершує свого конкурента. Китайський бренд пропонує систему камер, здатну конкурувати з рішенням від Apple: замість трьох 48-мегапіксельних сенсорів, встановлених в iPhone 18, тут використовуються три модулі по 200 Мп. Обидва смартфони дозволяють робити приголомшливі знімки, а технології, що лежать в їхній основі, вражають не менше.

Порівняння Oppo та iPhone

iPhone працює під управлінням iOS 17, оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті та пропонує на вибір такі варіанти вбудованої пам’яті: 128 ГБ, 256 ГБ або значні 1 ТБ. Вартість пристрою коливається приблизно від 1549 до 2259 доларів залежно від конкретної моделі. Це значна сума для смартфона, але натомість ви отримуєте багато: згадані вище камери, 6,9-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2868x1320 пікселів, а також 7-ядерний графічний процесор Apple у поєднанні з шестиядерним центральним процесором.

Oppo Find X10 Pro Max оснащений 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Вартість X10 Pro Max становить 2499 доларів — звісно, це дуже великі гроші. Проте пристрій також може похвалитися трьома якісними камерами, 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1272 пікселів, графічним процесором Arm Mali-G2 Ultra NX та восьмиядерним центральним процесором.

Oppo Find X10 Pro Max Фото: cnet.com

Втім, у лінійці iPhone 18 Pro Max у покупців більше вибору: Apple пропонує три варіанти, тоді як у Oppo наразі є лише одна модель Pro Max. Різняться й ціни, й ємність акумуляторів: у iPhone вона становить 5567 мА·год, а в Oppo — 8000 мА·год. Крім того, Oppo є серйозним конкурентом для Samsung Galaxy S26 Ultra.

Чи вважають користувачі ці смартфони схожими

На думку тих, хто користувався цими пристроями, iPhone 18 Pro Max та Oppo Find X10 Pro Max досить схожі. У відгуках на Amazon та обговореннях на Reddit користувачі відзначають схожість за низкою параметрів, зокрема наявність трьох камер. Втім, трапляються й коментарі про те, що між смартфонами є певні відмінності — хоча й не надто суттєві.

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Одним із аспектів, який розчарував користувачів (судячи з відгуків на Amazon), стала ціна смартфона Oppo. Покупці визнали вартість у 2499 доларів надмірно високою, зазначивши, що за ці ж або менші гроші можна придбати кілька інших смартфонів. Хоча в нашому огляді Oppo Find X10 Pro Max отримав досить високу оцінку, ми також вважаємо його ціну завищеною.

Oppo Find X10 Pro Max

iPhone 18 Pro Max, навпаки, отримав високі оцінки на Amazon. Користувачі відзначають чудовий зовнішній вигляд пристрою та зручність його використання. На Reddit також підтверджують цю думку: Apple — більш надійний і відомий бренд; і хоча Oppo, можливо, навіть перевершує iPhone за своїми характеристиками, для iPhone оновлення ПЗ виходитимуть частіше і протягом більш тривалого періоду часу.

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