Компания Motorola вернулась на рынок премиальных флагманских смартфонов, представив модель Signature 27.

Как отмечает издание Android Authority, компания проделала большую работу, предложив впечатляющую "начинку", однако ей еще предстоит доказать, что она способна на равных конкурировать с Samsung и Google в долгосрочной перспективе.

Особенности Motorola Signature 27

Signature 27 отличается премиальным дизайном и удобно лежит в руке. Одной из самых заметных деталей стал крупный блок камер на задней панели, благодаря которому смартфон выделяется на фоне более привычных флагманских моделей.

Внутри устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, дополненный 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. 6,78-дюймовый дисплей, выполненный по технологии "тандемного" AMOLED (маркетинговое название — Extreme AMOLED Duo), обеспечивает яркое, четкое и насыщенное изображение. Motorola заявляет о пиковой яркости до 12 000 нит — правда, этот показатель достижим лишь в определенных условиях и на ограниченном участке экрана. Кроме того, технология "тандемного" OLED способствует снижению энергопотребления.

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Смартфон Motorola Signature 27 Фото: motorolanews.com

Аккумулятор и камеры

Еще одно важное преимущество — аккумулятор. Signature 27 оснащен кремниево-углеродной батареей емкостью 7000 мАч, что значительно больше, чем у актуальных флагманов Samsung и Google, представленных на рынке США. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Значительное внимание Motorola уделила и возможностям съемки. Система камер включает основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и перископический телеобъектив на 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом. В основной камере используется относительно крупный сенсор (1/1,28 дюйма) и объектив со светосилой f/1.6, что позволяет захватывать больше света в сложных условиях. Согласно первым тестам, смартфон делает впечатляющие снимки, говорится в материале. Также Motorola подчеркивает, что устройство получило "золотой знак" (Gold Label) от лаборатории DXOMARK на 2027 год.

Впрочем, аппаратная часть — это лишь одна из составляющих полноценного флагманского опыта. Motorola обещает семь лет программной поддержки, однако в прошлом компания не всегда своевременно выпускала обновления. Тот факт, что Signature 27 уже "из коробки" работает на базе Android 17, — хороший знак, но теперь компании предстоит доказать, что она способна выполнять свои обязательства по обновлению ПО на протяжении нескольких лет.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Цена и доступность Motorola Signature 27 в Украине

Еще одна проблема для Motorola — цена. В Украине, например, модель Signature 27 (12 ГБ / 256 ГБ) стоит в розничных сетях от 59 000 до 75 000 грн, в зависимости от магазина. Более продвинутая версия (12 ГБ / 512 ГБ) была выставлена ​​по цене около 81 100 грн, сообщает Фокус. С такими ценниками Motorola оказывается в одном сегменте с премиальными флагманами Samsung и Xiaomi. Поэтому компании предстоит убедить покупателей в том, что ее система камер, емкий аккумулятор, дисплей и семилетняя программная поддержка — достаточно веские аргументы, чтобы выбрать Signature 27, а не устройства более именитых конкурентов.

В целом, Signature 27 обладает аппаратным оснащением, позволяющим ему стать серьезным конкурентом среди флагманов. Емкий аккумулятор, передовой дисплей и универсальная система камер — его сильные стороны. Тем не менее, Motorola еще предстоит доказать, что она способна обеспечить надежную долгосрочную программную поддержку и укрепить свои позиции в розничной торговле.

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