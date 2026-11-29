Компанія Motorola повернулася на ринок преміальних флагманських смартфонів, представивши модель Signature 27.

Як зазначає видання Android Authority, компанія проробила велику роботу, запропонувавши вражаючу "начинку", однак їй ще доведеться довести, що вона здатна на рівних конкурувати з Samsung і Google у довгостроковій перспективі.

Особливості Motorola Signature 27

Signature 27 вирізняється преміальним дизайном і зручно лежить у руці. Однією з найпомітніших деталей став великий блок камер на задній панелі, завдяки якому смартфон виділяється на тлі більш звичних флагманських моделей.

Усередині пристрою встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, доповнений 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті. 6,78-дюймовий дисплей, виконаний за технологією "тандемного" AMOLED (маркетингова назва — Extreme AMOLED Duo), забезпечує яскраве, чітке та насичене зображення. Motorola заявляє про пікову яскравість до 12 000 ніт — щоправда, цей показник досягається лише за певних умов і на обмеженій ділянці екрана. Крім того, технологія "тандемного" OLED сприяє зниженню енергоспоживання.

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Смартфон Motorola Signature 27 Фото: motorolanews.com

Акумулятор і камери

Ще одна важлива перевага — акумулятор. Signature 27 оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мА·год, що значно більше, ніж у сучасних флагманів Samsung і Google, представлених на ринку США. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову — 50 Вт.

Motorola приділила значну увагу й можливостям зйомки. Система камер включає основний сенсор на 50 Мп, надширококутний об'єктив на 50 Мп і перископічний телеоб'єктив на 200 Мп з 3-кратним оптичним зумом. У основній камері використовується відносно великий сенсор (1/1,28 дюйма) та об'єктив зі світлосилою f/1,6, що дозволяє захоплювати більше світла в складних умовах. Згідно з першими тестами, смартфон робить вражаючі знімки, йдеться в матеріалі. Також Motorola підкреслює, що пристрій отримав "золотий знак" (Gold Label) від лабораторії DXOMARK на 2027 рік.

Втім, апаратна частина — це лише одна зі складових повноцінного флагманського досвіду. Motorola обіцяє сім років програмної підтримки, проте в минулому компанія не завжди вчасно випускала оновлення. Той факт, що Signature 27 вже "з коробки" працює на базі Android 17, — хороший знак, але тепер компанії доведеться довести, що вона здатна виконувати свої зобов’язання щодо оновлення ПЗ протягом кількох років.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Ціна та наявність Motorola Signature 27 в Україні

Ще одна проблема для Motorola — ціна. В Україні, наприклад, модель Signature 27 (12 ГБ / 256 ГБ) коштує в роздрібних мережах від 59 000 до 75 000 грн, залежно від магазину. Більш просунута версія (12 ГБ / 512 ГБ) була виставлена за ціною близько 81 100 грн, повідомляє Фокус. З такими цінниками Motorola опиняється в одному сегменті з преміальними флагманами Samsung і Xiaomi. Тому компанії доведеться переконати покупців у тому, що її система камер, ємний акумулятор, дисплей і семирічна програмна підтримка — досить вагомі аргументи, щоб обрати Signature 27, а не пристрої більш іменитих конкурентів.

Загалом, Signature 27 має апаратне оснащення, яке дозволяє йому стати серйозним конкурентом серед флагманів. Ємний акумулятор, передовий дисплей та універсальна система камер — його сильні сторони. Проте Motorola ще має довести, що вона здатна забезпечити надійну довгострокову програмну підтримку та зміцнити свої позиції в роздрібній торгівлі.

Раніше повідомлялося, що один китайський смартфон експерт назвав аналогом iPhone 18 Pro Max. Хоча бренд Oppo не настільки впізнаваний, як Apple iPhone, компанія чудово знає, як створювати якісні смартфони.