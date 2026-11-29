В линейку 2026 года входят как бюджетные аппараты серии Galaxy A, так и более производительный Galaxy S25 FE.

Компания Samsung предлагает ряд смартфонов для тех, кто ищет надежное Android-устройство, не переплачивая за флагманские модели. Ниже представлены пять моделей, заслуживающих внимания, с указанием их основных характеристик и цен в Украине, передает Фокус.

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung Galaxy A57 5G Фото: sammobile.com

Galaxy A57 — самая продвинутая модель среднего сегмента в этой подборке. Она оснащена 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Работает на базе процессора Samsung Exynos 1680 и предлагает до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, пишет sammobile.com.

Основная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и макрокамеру на 5 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддержка обновлений ОС Android — в течение 6 лет.

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Цены в Украине: от 18 179 до 42 000 грн.

Samsung Galaxy A26

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G Фото: gsmarena.com

Galaxy A26 — более доступный вариант. Смартфон располагает 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем (разрешение Full HD+, частота — 120 Гц). Работает устройство благодаря процессору Exynos 1380, 6 (или 8) ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Сзади есть основной сенсор на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макрокамеру на 2 МП. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Есть поддержка зарядки мощностью 25 Вт. Samsung гарантирует получение обновлений ОС Android целых 6 лет.

Цены в Украине: от 12 709 до 20 379 грн.

Samsung Galaxy A37

Смартфон Samsung Galaxy A37 5G Фото: gsmarena.com

Galaxy A37 получил от разработчиков 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой в 120 Гц. За его работу отвечают процессор Exynos 1480 и оперативная память до 8 ГБ, встроенная память — до 256 ГБ.

Система камер: основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 8 МП, макрокамера на 5 МП. Фронтальная камера имеет датчик на 12 МП. Установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Устройство защищено по стандарту IP68 и будет получать обновления ОС Android в течение 6 лет.

Цены: от 12 967 до 20 999 грн.

Samsung Galaxy A17

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G Фото: Wired

Galaxy A17 5G — самый доступный из всех смартфонов в этой подборке. Он оснащена 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Базовая конфигурация включает процессор Exynos 1330, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора, сверхширокоугольного модуля на 5 МП и макрообъектива на 2 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Обновления для ОС Android будут поступать 6 лет подряд.

Цены: 8 800–9 199 грн.

Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с устройствами серии Galaxy A, модель S25 FE предлагает уровень производительности, приближенный к флагманскому. Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и работает на базе чипсета Exynos 2400. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом до 512 ГБ.

Система камер на задней панели включает основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Samsung обещает поддержку обновлений ОС Android на 7 поколений.

Цены: от 23 718 до 48 000 грн.

Ранее сообщали, что вышел смартфон за 80 000 грн, с которым не могут тягаться Samsung и Pixel. Компания Motorola вернулась на рынок премиальных флагманских смартфонов, представив модель Signature 27.