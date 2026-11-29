До лінійки 2026 року входять як бюджетні моделі серії Galaxy A, так і більш потужний Galaxy S25 FE.

Компанія Samsung пропонує низку смартфонів для тих, хто шукає надійний пристрій на базі Android, не переплачуючи за флагманські моделі. Нижче наведено п’ять моделей, що заслуговують на увагу, із зазначенням їхніх основних характеристик та цін в Україні, повідомляє Фокус.

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung Galaxy A57 5G Фото: sammobile.com

Galaxy A57 — найсучасніша модель середнього сегмента в цій добірці. Вона оснащена 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED Plus із роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Працює на базі процесора Samsung Exynos 1680 і пропонує до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті, пише sammobile.com.

Основна камера має 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний об'єктив на 12 МП та макрокамеру на 5 МП. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує зарядку потужністю 45 Вт. Є захист від води та пилу за стандартом IP68. Підтримка оновлень ОС Android — протягом 6 років.

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Ціни в Україні: від 18 179 до 42 000 грн.

Samsung Galaxy A26

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G Фото: gsmarena.com

Galaxy A26 — більш доступний варіант. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм (роздільна здатність Full HD+, частота оновлення — 120 Гц). Працює пристрій завдяки процесору Exynos 1380, 6 (або 8) ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Ззаду розташовані основний сенсор на 50 МП, надширококутний об'єктив на 8 МП та макрокамера на 2 МП. Ємність акумулятора — 5000 мА·год. Підтримується зарядка потужністю 25 Вт. Samsung гарантує отримання оновлень ОС Android протягом цілих 6 років.

Ціни в Україні: від 12 709 до 20 379 грн.

Samsung Galaxy A37

Смартфон Samsung Galaxy A37 5G Фото: gsmarena.com

Galaxy A37 отримав від розробників 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран із роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. За його роботу відповідають процесор Exynos 1480 та оперативна пам'ять до 8 ГБ, а вбудована пам'ять — до 256 ГБ.

Система камер: основний модуль на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний об'єктив на 8 МП, макрокамера на 5 МП. Фронтальна камера має сенсор на 12 МП. Встановлено акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт. Пристрій захищений за стандартом IP68 і отримуватиме оновлення ОС Android протягом 6 років.

Ціни: від 12 967 до 20 999 грн.

Samsung Galaxy A17

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G Фото: Wired

Galaxy A17 5G — найдоступніший із усіх смартфонів у цій добірці. Він оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED із роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Базова конфігурація включає процесор Exynos 1330, 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора, надширококутного модуля на 5 МП та макрооб'єктива на 2 МП. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує зарядку потужністю 25 Вт. Оновлення для ОС Android надходитимуть протягом 6 років поспіль.

Ціни: 8 800–9 199 грн.

Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Незважаючи на вищу вартість порівняно з пристроями серії Galaxy A, модель S25 FE пропонує рівень продуктивності, близький до флагманського. Смартфон отримав 6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц і працює на базі чіпсета Exynos 2400. Він оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем об'ємом до 512 ГБ.

Система камер на задній панелі включає основний сенсор на 50 Мп, надширококутний об'єктив на 12 Мп і телеоб'єктив на 8 Мп із 3-кратним оптичним зумом. Акумулятор ємністю 4900 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. Samsung обіцяє підтримку оновлень ОС Android протягом 7 поколінь.

Ціни: від 23 718 до 48 000 грн.

Раніше повідомлялося, що з’явився смартфон за 80 000 грн, з яким не можуть змагатися Samsung і Pixel. Компанія Motorola повернулася на ринок преміальних флагманських смартфонів, представивши модель Signature 27.