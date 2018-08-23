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Главная » Экономика » Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд
Фото с сайта trust.ua

Банк принял это решение после введения США санкций против РФ

23.08.18 184
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Подразделение по управлению активами Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 миллиарда франков (5 миллиардов долларов) в связи с введенными США санкциями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет банка.

Отмечается, что рост активов под управлением был частично нивелирован "структурными последствиями, в первую очередь отражающими влияние санкций США, связанных с Россией".

В среду, 22 августа, банк подтвердил размер суммы, указанной в ежеквартальном отчете.

Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 миллиара франков по сравнению с 369,7 миллиарда франков на конец первого квартала этого года и 336,4 миллиарда франков на конец июня 2017 года, говорится в отчетности.

"Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где у нас есть бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, связанных с Россией", − заявил представитель банка.

Отметим, ранее РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота.

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