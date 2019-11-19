Решение о проведении отбора Набсовет банка принял 15 ноября – за день до задержания действующего главы правления Александра Гриценко

Государственный "Укрэксимбанк" объявил конкурс на должность главы правления банка. Прием заявок продлится до 2 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Решение о проведении отбора Наблюдательный совет банка принял за день до задержания действующего главы правления Александра Гриценко – 15 ноября.

Прием документов – с 18 ноября до 2 декабря. Уже 3 декабря в банке отберут до 10 участников конкурса, которых допустят к следующему этапу.

4-6 декабря комитет по вопросам назначений Набсовета банка совместно с компанией по подбору персонала проведет собеседование с отобранными кандидатами, из которых рекомендует трех человек для прохождения финального этапа отбора.

Финальный этап состоится 6 декабря: трое кандидатов пройдут собеседование с Наблюдательным советом банка.

Как ранее сообщал Фокус:

16 ноября СМИ сообщили о похищении Гриценко: неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позже в СБУ заявили, что о похищении речи не идет: главу "Укрэксимбанка" задержали по подозрению в растрате или присвоении средств в особо крупных размерах.

Также в ведомстве добавили: Гриценко подозревают в том, что он якобы помог вывести из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, который связан с окружением Януковича.