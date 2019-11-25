В списке на приватизацию уже 415 объектов. Минэкономики передаст еще 339 предприятий
2019-11-25 16:36:47
После подготовки объекты выставят на аукционы в ProZorro.Продажі. Сейчас же на торги уже выставили 164 объекта малой приватизации
В список на приватизацию внесли еще 76 предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.
Таким образом, по состоянию на 25 ноября согласованы уже 415 объектов, которые уйдут под приватизацию.
Наибольшее количество объектов передали Минэкономики, Минэнерго и Мининфраструктуры.
Среди переданных объектов – "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".
В ближайшее время во ФГИУ должны передать еще 339 объектов от Минэкономики, который руководит министр Тимофей Милованов.
После подготовки объекты выставят на аукционы в ProZorro.Продажі. Сейчас же на торги уже выставили 164 объекта малой приватизации.
В общем, за текущее полугодие с молотка ушло имущество на 287 млн грн – это на 40,5% больше, чем в первом полугодии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.
- Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества на приватизацию.
- 3 октября Рада приняла закон №1054-1, который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.