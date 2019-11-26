Гончарук пообещал вернуть долги по зарплате учителям и врачам

В правительстве уверяют, что со следующего года не будет задержек с зарплатами

Кабмин завтра перераспределит 171 млн грн на зарплаты учителям и дополнительно направит 326 млн грн на зарплату врачам. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщил "Урядовый портал".

Кроме того, Минздрав изменяет механизм выплаты медицинской субвенции - объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг. Поэтому в правительстве считают, что со следующего года не будет задержек с зарплатами для врачей.

Министерство образования и науки для предотвращения возникновения задолженности работает по трем направлениям. Так, в следующем году в образовательной субвенции впервые будет учтено реальное количество детей. По словам Гончарука, за счет этого на зарплату будет выделено дополнительно 2,2 млрд грн. Создается эффективная сеть школ, что значительно поможет повысить зарплаты педагогам, также готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский попросил Кабмин быстро решить вопрос погашения долгов по зарплатам учителям и врачам. По его словам, что в некоторых регионах педагоги и медики с сентября не получают зарплаты.

Как ранее сообщал Фокус: