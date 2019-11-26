Зеленский, улетая в Эстонию, призвал собрать Кабмин (Видео)

Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время Кабмин погасит долги по зарплате перед врачами и учителями

Президент Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям.

Об этом он заявил во вторник, 26 ноября, в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, ему отправили сегодня очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины врачи и учителя не получили заработную плату, начиная с сентября.

Президент назвал выплату зарплат бюджетникам приоритетным вопросом.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", – заявил он.

Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время Кабмин погасит долги по зарплате.

"Не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", – заявил он.

Кроме того, в сообщении к видео президент Зеленский отметил, в Эстонии и Литве будет "обсуждаться противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент записал видеообращение в аэропорту Киева перед вылетом в Эстонию, куда он сегодня прибудет с официальным однодневным визитом.

Ранее глава Министерства образования Анна Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 миллиардов гривен.