В Украине рекордно упал курс доллара
2019-11-27 10:44:55
Курс преодолел психологическую отметку в 24 грн
Нацбанк Украины на 27 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.
Об этом сообщает сайт Нацбанка.
По сравнению со вчерашним днем, доллар снизился на семь копеек после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день.
Курс доллара впервые с января 2016 года преодолел отметку в 24 гривны.
Последний раз доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривны за доллар.
Отметим, уже вчера во время торгов на межбанке курс доллара уже опускался ниже 24 гривен.
Курс гривны к евро установлен на уровне 26,42 грн против 26,47 грн накануне.
Как ранее сообщал Фокус:
- Алексей Гончарук поставил себе целью на посту премьер-министра, чтобы экономика Украины за 5 лет выросла минимум на 40%.
- Министр финансов Оксана Маркарова считает, что рост ВВП в 5-7% ежегодно – это очень амбициозная цель и она достижима.
- В проекте госбюджета на 2020 год заложено 438,1 млрд грн на платежи по государственному долгу, из которых на его погашение выделено 292,9 млрд грн, а на обслуживание – 145,2 млрд грн.
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