Экономика
На маршруте экспресса "Киев-Борисполь" скоро появится новая станция
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Станция "Выдубичи" должна быть открыта до конца текущего года
В районе станции метро "Выдубичи" завершено строительство одноименной остановочной платформы и скоро Kyiv Boryspil Express начнет останавливаться там. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.
Ранее он говорил о том, что новая станция будет открыта до конца 2019 года.Важно
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Кравцов также назвал экспресс в Борисполь - одним из самых успешных железнодорожных проектов Украины. За год работы он перевез 1 млн пассажиров.
Руководитель "Укрзализныци" подтвердил, что скоро на маршрут выйдет еще один поезд.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укрзализныця" запустила Kyiv Boryspil Express 30 ноября 2018 года. Длина маршрута 37,5 километра. Сейчас между двумя конечными станциями есть одна промежуточная - "Дарница".
- В настоящее время весь подвижный состав экспресса - польские рельсовые автобусы Pesa. В каждом из вагонов расположено 81 сидячее место и специальные площади для людей с ограниченными возможностями.
- Скоро на линию выйдет еще один поезд - украинского производства, в вагонах которого 170 мест.