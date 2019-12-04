Первое "брендированное" направление – Одесса-Пльзень – открывается 11 декабря

Автобусный лоукост-перевозчик FlixBus (Германия) назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее (раскраске) компании. Об этом сообщил Центр транспортных стратегий.

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием означают, что автобусы должны соответствовать всем стандартам FlixBus. На сегодняшний день автобусы компаний-партнеров маркируются только стикерами с логотипом FlixBus. Это типичный для этого оператора способ захода на новые рынки.

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Рейсы будут осуществляться по направлению Одесса-Пльзень (Чехия). По пути следования автобус будет проезжать Тернополь, Львов, Краков и Прагу. Первый выезд состоится 11 декабря. На маршруте будут работать три автобуса Setra 2014-2015 годов выпуска.

Напомним, что FlixBus начал работать в Украине в июне 2019 года. Его сетью сейчас объединены 37 городов благодаря сотрудничество с тремя компаниями-партнерами: EuroClub, Gunsel и Regabus. Прямые рейсы осуществляются в пять стран: Польшу, Германию, Австрию, Венгрию и Чехию.

FlixBus – немецкая транспортная компания, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по всей Европе и США. Украина – первая страна за пределами ЕС, после США, где она начала работу. Бівший министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал ее "самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы".

Как ранее сообщал Фокус:

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