Первым украинским географическим брендом стала "гуцульська овеча бриндзя"

Украинская брынза претендует на то, чтобы стать в один ряд с камамбером, пармезаном, грюйером, гаудой и др.

"Гуцульська овеча бриндзя" стала первым украинским продуктом с зарегистрированным географическим указанием. Минэкономики выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара в отношении этого сыра. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Это первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС. Тем самым наша "бриндзя" претендует на то, чтобы стать в один ряд с камамбером, пармезаном, грюйером, гаудой и др.

Заявку на его регистрацию подал общественный союз "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" в декабре 2018 года.

В описании указывается, что этот продукт производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона его производства охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

Напомним, что географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

20 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о защите географических названий товаров. Он был частью обязательств Украины в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом.

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