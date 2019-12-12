Депутаты уменьшили давление контролирующих органов на бизнес

Законопроект устанавливает, что ответственными за опасную продукцию являются производитель и импортер, а не торговец

Верховная Рада приняла законопроект о снижении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

"Сегодня органы рыночного надзора очень плохо защищают украинцев от опасной продукции, а инспектора вместо того, чтобы проверять и предотвращать, наказывают. Нам нужно, наконец, упорядочить систему рыночного надзора за непищевой продукцией. Я хочу, чтобы мы изменили философию: государственный инспектор рыночного надзора должен проверять не бизнес, а представляющую опасность продукцию. Его задача – не давить на бизнес и предпринимателя, а устранять опасность", – сказала народный депутат Роксолана Пидласа, один из авторов законопроекта.

Проект устанавливает, что при первом факте нарушения инспектор обязан предоставить рекомендации для их устранения, а за повторное нарушение налагать штраф. Кроме того, будут установлены четкие сроки проведения проверок, чтобы исключить возможность их затягивания, и границы полномочий инспектора. Устанавливается прямой запрет проверок продукции другого вида, кроме той, которая указана в направлении на проверку.

"Мы устанавливаем, что ответственными за опасную продукцию являются производитель и импортер, а не торговец. Этот законопроект – последний шаг к подписанию соглашения об оценке соответствия между Украиной и Европейским Союзом. Это так называемый "промышленный безвиз", – резюмировала Пидласа.

В документе также предложено увеличить штрафы для усиления ответственности за выпуск продукции с нарушением требований к ее безопасности.

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