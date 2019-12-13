Суд в Великобритании отложил решение по "долгу Януковича"

Россияне считают, что сумма требований по этому долгу сейчас составляет 4,5 млрд долларов

Верховный суд Соединенного Королевства отложил решение в судебном процессе по облигациям, которые были выпущены Украиной в декабре 2013 года и полностью куплены Россией. Об этом сообщило Министерство финансов.

Этот долг в сумме 3 млрд долларов, часто называют "долгом Януковича".

Суд, вероятно, вынесет решение в 2020 году.

В Минфине отмечают, что судебный процесс в Англии был начат "по указанию РФ с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины".

Напомним, в декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Успели выпустить облигаций только на 3 млрд долларов, со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабмин ввел мораторий на выплату по этим облигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин. Среди них: нарушение внутреннего законодательства и процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

29 марта 2017 года суд обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

Решение по этой апелляции сейчас и рассматривается.

Россияне считают, что сумма требований по этим облигациям сейчас составляет 4,5 млрд долларов (с учетом процентов)

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