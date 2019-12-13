Сыр фета в Украине могут переименовать в "набел"

Необходимость замены возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом

Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, придумали для него новое название – "набел рассольный". Об этом рассказала заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко, сообщил Agroportal.

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, – набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как "набел рассольный", – сказала она.

Необходимость поиска нового названия возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Название "Фета" защищено в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Напомним, что географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением. Например: пармезан, фета, коньяк, шампанское.

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