Курс гривны вырос до нового максимума за 4 года
2019-12-13 17:36:25
Доллар в Украине продолжает дешеветь
Национальный банк на 16 декабря установил официальный курс на уровне 23,50 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 декабря. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс фактически вернулся к тому уровню, на котором он был в конце 2015 и в начале 2016 годов. Последний раз курс 23,50 грн был 12 января 2016 года.
Курс по отношению к евро на 16 декабря установлен 26,26 грн (по сравнению с 26,24 грн на 13 декабря).
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что правление НБУ допустило грубые ошибки в конце 2018 - начале 2019 годов при установлении учетной ставки. И это, возможно, является признаками направленного торможения развития страны.
- Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера парламента Дмитрия Разумкова лишить выплат 81-го депутата, которые пропустили более 30% голосований или 50% заседаний парламентских комитетов.
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