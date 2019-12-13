Порошенко, Дубинского и Рабиновича могут наказать гривной за прогулы

Всего в списке штрафников 81 нардеп

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера парламента Дмитрия Разумкова с лишить выплат 81 депутата, которые пропустили более 30% голосований или 50% заседаний парламентских комитетов.

Об этом говорится на сайте комитета.

В частности, хотят оштрафовать замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, "слуг народа" Александра Дубинского и Максима Бужанского, а также депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В список штрафников также попали представители "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла закон, согласно которому нардепам не будут компенсировать расходы на исполнение своих полномочий в случае пропуска более 30% голосований на пленарных заседаниях в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады или пропуска более 50% заседаний парламентского комитета, в состав которого они избраны.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре в среднем на заседаниях присутствовали 378 народных депутатов, или 89% от текущего состава Верховной Рады.

16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1035-2 о финансовых санциях для народных депутатов за прогулы. "За" проголосовали 265 народных депутатов. 25 октября Зеленский подписал этот закон.