Газовые переговоры Украина-Еврокомиссия-Россия пройдут уже на этой неделе

Переговоры по транзиту газа намечены на четверг, 19 декабря

Трехсторонние газовые переговоры с учатием Украины, Еврокомиссии и РФ пройдут уже в этот четверг – 19 декабря.

Об этом в Twitter сообщил замглавы ЕК Марош Шефчович.

"С нетерпением ожидаю следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне 19 декабря. Самое время послать положительный сигнал рынкам и потребителям", – сообщил Шефчович.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина и РФ подпишут договор о транзите газа. "России нужно продавать газ, Европей этот газ нужен. У нас труба. В принципе всем выгодно", – отметил глава Украины.

А еще ранее, сразу после встречи "четверки" в Париже, он заявил, что вопрос с $3 млрд долга России по газовому арбитражу "снят с обсуждения" – Украина готова взять долг прямыми поставками газа.

"Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно", – объяснил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры Украина-РФ-ЕС по транзиту газа. Россия в ходе переговоров предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Россия готова подписать новое соглашение по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС в соответствии с европейскими правилами, заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

В то же время, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через украинскую ГТС не будет продолжен после 1 января 2020 года.