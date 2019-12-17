Рожкова описала план действий на случай проигрыша суда по "ПриватБанку"

"ПриватБанк" признают неплатежеспособным, но финансовую стабильность в Украине НБУ сохранить сможет

Нацбанк признает "ПриватБанк" неплатежеспособным, если апелляционный суд вынесет решение о незаконности его национализации.

Об этом на презентации декабрьского отчета по финстабильности НБУ сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает hromadske.

"Если будут отменять национализацию, это будет означать двустороннюю реституцию... В результате банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным", – заявила Рожкова.

При этом, регулятор сделает все для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и продолжить сотрудничество с МВФ.

"В случае его отрицательного решения суда, мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее и это будет негативным сигналом для инвесторов, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", – добавила замглавы НБУ.

Также она заверила, что все последующие шаги регулятор будет предпринимать сообща с правительством.

19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит жалобу Украины на решение Окружного админсуда по отмене национализации "ПриватБанка".

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.

Сам же экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.