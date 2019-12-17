Facebook и не только. Названы самые популярные приложения десятилетия
2019-12-17 17:13:51
Семь из 10-ти самых популярных приложений являются мессенджерами или соцсетями
Аналитическая компания App Annie назвала Топ-10 приложений, которые чаще всего пользователи загружали в течении последних 10-ти лет – с 2010 года и до ноября 2019 года.
Оказалось, что компания Facebook владеет четырьмя самыми популярными приложениями, это: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Семь из 10-ти самых популярных приложений являются мессенджерами или соцсетями.
В App Annie также составили рейтинг сервисов, на которые пользователи потратили больше средств в течение 10 лет. На первом месте стриминговий сервис Netflix. Далее следуют: Tinder, Pandora Music, Tencent Video, Line, iQIYI, Spotify, YouTube, HBO now и Kwai.
Subway Surfers оказалась самой загружаемой игрой. В этом большая заслуга Индии, на которую пришлось 15% загрузок. Clash of Clans и Candy Crush Saga выделяются тем, что это единственные приложения, которые вошли как в Топ-10 по загрузкам, так и по потребительским расходам.
Как ранее сообщал Фокус:
- ФБР США считает, что любые мобильные приложения, разработанные в России, являются "потенциальной контрразведывательной угрозой".
- Кабмин принял ряд постановлений, которые позволят водителям не носить с собой водительские права. Их можно будет показать из специального приложения в смартфоне или на другом электронном носителе.