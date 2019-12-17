Facebook и не только. Названы самые популярные приложения десятилетия

Семь из 10-ти самых популярных приложений являются мессенджерами или соцсетями

Аналитическая компания App Annie назвала Топ-10 приложений, которые чаще всего пользователи загружали в течении последних 10-ти лет – с 2010 года и до ноября 2019 года.

Оказалось, что компания Facebook владеет четырьмя самыми популярными приложениями, это: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Семь из 10-ти самых популярных приложений являются мессенджерами или соцсетями.

В App Annie также составили рейтинг сервисов, на которые пользователи потратили больше средств в течение 10 лет. На первом месте стриминговий сервис Netflix. Далее следуют: Tinder, Pandora Music, Tencent Video, Line, iQIYI, Spotify, YouTube, HBO now и Kwai.

Subway Surfers оказалась самой загружаемой игрой. В этом большая заслуга Индии, на которую пришлось 15% загрузок. Clash of Clans и Candy Crush Saga выделяются тем, что это единственные приложения, которые вошли как в Топ-10 по загрузкам, так и по потребительским расходам.



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