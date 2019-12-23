В РФ отрицают подписание с украинскими компаниями контрактов на поставки газа

Это "буря в пустыне", никаких контраков нет, уверяет вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Информация о заключении несколькими украинскими компаниями контрактов на прямые поставки газа из РФ не соответствует действительности.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает Интерфакс-Украина.

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет. Будем действовать строго в рамках этого протокола", – заявил Козак.

В общем же, сложившуюся ситуацию вице-премьер РФ назвал "бурей в стакане".

Также Козак отметил, что вопрос выплаты Украине $3 млрд долга по арбитражу – компромисс и не включен в газовые договоренности.

"Мы, как законопослушные граждане исполним решение суда Стокгольмского, а там, если будет решение Лондонского суда в отношении суверенного долга, то, как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".