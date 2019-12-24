Контракт на транзит газа должен быть после Рождества, – Витренко

26 декабря представители "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся и начнут согласовывать окончательный вариант договора. "Уступок нацинтересам не будет", – заверили в НАК

Команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся сразу после Рождества и подпишут договор по транзиту газа.

Об этом у себя в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Витренко отметил, что у обеих сторон есть свои варианты, соответственно, окончательную версию контракта еще предстоит согласовать.

При этом, в НАК успокаивают: "Общий вариант – не значит, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не уступим национальными интересами Украины".

Встреча намечена на 26 число, в подписание контракта предварительно произойдет на следующий день – 27 декабря.

"Но если будет нужно, будем работать и на выходных", – добавил Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".