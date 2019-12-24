В Трудовом кодексе пропишут частичную занятость и дистанционку, – Минэкономики

В министерстве обещают сделать украинцам и аутсорсинг, и аутстаффинг

В новом Трудовом кодексе пропишут более гибкую форму трудовых отношений: будет и аутсорсинг, и аутстаффинг.

Об этом в эфире hromadske заявила замминистра экономики Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, Минэкономики планирует закрепить в кодексе возможность дистанционной работаты и частичной занятости.

Также стоит ожидать "переосмысления" основы трудовых отношений: "Основой трудовых отношений будет трудовой контракт, который обязательно заключается в письменной форме".

"Примерную форму этого контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все работники имели возможность прописать и порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи", – говорит замминистра.

В целом же, отмечает Свириденко, все действия Минэкономики сейчас направлены на то, чтобы привести трудовые отношения к современным нормам, ведь старый КЗоТ уже "не соответствует реальности".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") еще в сентябре анонсировала в скором времени внесение в парламент "очень либерального" проекта нового Трудового кодекса.

Нынешний глава Кабмина Алексей Гончарук еще до назначения премьером в интервью Фокусу рассказывал, что уже этой осенью нужно завершить реформу трудовых отношений. По его словам, в Украине часто проще развестись, чем уволить наёмного работника.