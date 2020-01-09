Украина уже ощутила потери от запуска "Турецкого потока"

Потери в годовом транзите газа могут достигнуть 15 млрд кубометров

Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января этого года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже получают газ не через Украину, а по газопроводу "Турецкий поток". В результате ожидается, что по этой причине снижение объема транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 млрд кубометров.

Но поскольку в Балканском регионе появилось больше газа, на основе Трансбалканского газопровода Украина создала новый коридор для поставок себе газа из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн кубометров в сутки. По словам Макогона, тестовые поставки начнутся уже в январе.

Как ранее сообщал Фокус: