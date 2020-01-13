В "Укрэнерго" ищут директора, который присоединит компанию к евросети ENTSO-E

Кандидаты на должность главы правления НЭК должны подать документы до 18:00 27 января 2020-го года

В НЭК "Укрэнерго" объявили о начале конкурса на должность главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кандидаты на должность должны подать документы до 18:00 27 января 2020-го года.

В описании вакансии говорится, что соискатель должен будет руководить компанией с численностью персонала в 8 тыс. человек в условиях "глубоких трансформационных изменений".

Также на главу НЭК возложат обязанности по присоединению "Укрэнерго" к ENTSO-E – европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.

Сейчас участниками в сети ENTSO-E состоят 43 системных оператора из 36 стран. В объединение не входят только Украина, Беларусь и РФ.

Кроме того, в "Укрэнерго" планируют вводить современные технологии в энергетике – умную энергосистему, реагирование на спрос, V2G и пр.

Как ранее сообщал Фокус:

2 декабря в Минэнерго заявили о готовящейся смене руководства стратегических компаний, в т.ч."Нафтогаза" и НЭК "Укрэнерго". При этом, действующие руководители этих компаний смогут принять участие конкурсе.