НБУ остановит запрет на использование средств ФЛП с бизнес-карточек на личные потребности

Ранее вступило в силу постановление НБУ, содержащее запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные нужды

Нацбанк намерен остановить норму постановления, которой запрещается ФЛП расходовать средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом потребности.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, передает hromadske.

"Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы", – сказал Смолий.

По его словам, своей нормой НБУ не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, так как фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее вступило в силу постановление НБУ, содержащее прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности. Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и по сути не содержит изменений для ФЛП.