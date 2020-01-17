АМКУ обязал тепловиков снизить тарифы на отопление и горячую воду

Также тепловики должны будут сделать перерасчет за непредоставленные или некачественные услуги

Антимонопольный комитет обязал теплоснабжающие компании во всех городах Украины снизить тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Так, комитет изменить тарифы на отопление и горячую воду на текущий отопительный сезон, ведь цену на газ уже снизили.

Также тепловики должны будут своевременно проинформировать об этом потребителей и сделать перерасчет за непредоставленные или некачественные услуги.

При этом они должны будут принять во внимание "аномально теплую зиму".

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.