АМКУ обязал тепловиков снизить тарифы на отопление и горячую воду
2020-01-17 18:34:27
Также тепловики должны будут сделать перерасчет за непредоставленные или некачественные услуги
Антимонопольный комитет обязал теплоснабжающие компании во всех городах Украины снизить тарифы.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Так, комитет изменить тарифы на отопление и горячую воду на текущий отопительный сезон, ведь цену на газ уже снизили.
Также тепловики должны будут своевременно проинформировать об этом потребителей и сделать перерасчет за непредоставленные или некачественные услуги.
При этом они должны будут принять во внимание "аномально теплую зиму".
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.
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