Украина потеряла мировое лидерство по дешевизне стационарного интернета
2020-01-20 16:19:34
Но скорость интернета в Украине существенно ниже, чем во многих странах
За минувший год стационарный интернет в Украине подорожал на $1,64 – до $6,64 (161 грн по сегодняшнему курсу) в месяц. Об этом говорится в отчете, составленном британской консалтинговой компанией BDRC Continental и провайдером Cable.co.uk.
В результате в рейтинге дешевизны интернета Украина теперь вторая. На первое место с седьмого поднялась поднялась Сирия (что неожиданно, учитывая войну и разруху в стране). Там плата за интернет в среднем составляет $6,60 в месяц. На третьем месте находится Россия ($7,35), на четвертом – Румыния ($8,15), а замыкает первую пятерку Беларусь ($9,87).
Для сравнения – пятерка стран с самым дорогим стационарным интернетом выглядит так:
- Эритрея – $2666 в месяц;
- Йемен – $2466;
- Мавритания – $694;
- Бурунди – $284;
- Экваториальная Гвинея – $259.
Сравнение средних скоростей стационарного интернета показывает, что он в Украине заметно быстрее, чем в Сирии, но медленнее по сравнению с остальными странами из топ-5.
Авторы исследования отмечают, что в то время как глобальные скорости широкополосного доступа в период между 2018 и 2019 годами увеличились в среднем на 20,65%, средняя плата за пакет услуг выросла на 19,98%. То есть, в целом интернет стал быстрее и подешевел.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британские астрофизики обеспокоены предстоящим запуском так называемого созвездия спутников Starlink – системы из 12 тысячи аппаратов. Благодаря этим спутникам компания SpaceX Илона Маска планирует обеспечить глобальный дешевый интернет на всей поверхности Земли.
- Кабмин расширил диапазон частот для мобильной связи, что позволит пользоваться мобильным интернетом в самолете во время полета.
- Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выступил с инициативой законодательно закрепить свободный доступ к интернету как одно из основных прав человека.