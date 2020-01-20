Украина потеряла мировое лидерство по дешевизне стационарного интернета

2020-01-20 16:19:34

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Но скорость интернета в Украине существенно ниже, чем во многих странах

 

За минувший год стационарный интернет в Украине подорожал на $1,64 – до $6,64 (161 грн по сегодняшнему курсу) в месяц. Об этом говорится в отчете, составленном британской консалтинговой компанией BDRC Continental и провайдером Cable.co.uk.

В результате в рейтинге дешевизны интернета Украина теперь вторая. На первое место с седьмого поднялась поднялась Сирия (что неожиданно, учитывая войну и разруху в стране). Там плата за интернет в среднем составляет $6,60 в месяц. На третьем месте находится Россия ($7,35), на четвертом – Румыния ($8,15), а замыкает первую пятерку Беларусь ($9,87).

стоимость интернета в разных странахДля сравнения – пятерка стран с самым дорогим стационарным интернетом выглядит так:

  • Эритрея – $2666 в месяц;
  • Йемен – $2466;
  • Мавритания – $694;
  • Бурунди – $284;
  • Экваториальная Гвинея – $259.

Сравнение средних скоростей стационарного интернета показывает, что он в Украине заметно быстрее, чем в Сирии, но медленнее по сравнению с остальными странами из топ-5. 

скорость интернета в украине и других странах

Авторы исследования отмечают, что в то время как глобальные скорости широкополосного доступа в период между 2018 и 2019 годами увеличились в среднем на 20,65%, средняя плата за пакет услуг выросла на 19,98%. То есть, в целом интернет стал быстрее и подешевел.

Как ранее сообщал Фокус:

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