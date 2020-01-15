Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета: Кабмин принял решение

Также расширение диапазона частот поспособствует появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах

Кабмин расширил диапазон частот для мобильной связи, что позволит пользоваться мобильным интернетом даже в самолете во время полета.

Решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также расширение диапазона частот поспособствует появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах.

Кроме того, теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами только через открытые тендеры.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре СМИ сообщили, что Нацполиция, которая принимает участие в работе над проектом закона об электронных коммуникациях, хочет прописать в документе нормы о харнении трафика и блокировках провайдерами сайтов.