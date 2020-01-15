Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета: Кабмин принял решение
2020-01-15 15:07:38
Также расширение диапазона частот поспособствует появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах
Кабмин расширил диапазон частот для мобильной связи, что позволит пользоваться мобильным интернетом даже в самолете во время полета.
Решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Также расширение диапазона частот поспособствует появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах.
Кроме того, теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами только через открытые тендеры.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре СМИ сообщили, что Нацполиция, которая принимает участие в работе над проектом закона об электронных коммуникациях, хочет прописать в документе нормы о харнении трафика и блокировках провайдерами сайтов.
- На тот момент участники рабочей группы комитета отвергли предложения НПУ, но некоторые участники законотворческого процесса не исключают, что статьи, вышедшие из-под пера полиции, "всплывут" в финальном варианте документа.
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