Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета: Кабмин принял решение

2020-01-15 15:07:38

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Также расширение диапазона частот поспособствует появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах

Кабмин расширил диапазон частот для мобильной связи, что позволит пользоваться мобильным интернетом даже в самолете во время полета.

Решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также расширение диапазона частот поспособствует появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах.

Кроме того, теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами только через открытые тендеры.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На тот момент участники рабочей группы комитета отвергли предложения НПУ, но некоторые участники законотворческого процесса не исключают, что статьи, вышедшие из-под пера полиции, "всплывут" в финальном варианте документа.
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