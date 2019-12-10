Нацполиция хочет закон с нормами о хранении интернет-трафика и блокировкой сайтов, – СМИ

Эти нормы предлагается дописать в готовящийся законопроект об электронных коммуникациях

Нацполиция, которая принимает участие в работе над проектом закона об электронных коммуникациях, хочет прописать в документе нормы о харнении трафика и блокировках провайдерами сайтов.

Об этом сообщает InternetUA, ссылаясь на материалы рабочей группы при Комитете Верховной Рады.

Так, представитель НПУ предлагал в основные термины законопроекта ввести понятие "предписание" – т.е. "обязательное к исполнению письменное требование подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность".

Также полицейские хотят дополнить проект статьей о сохранении электронных данных (движение трафика) провайдером по "предписанию" руководителя подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или его заместителем.

Сохранение электронных данных заключается в их "неотложном фиксировании и последующем хранении".

Эти функции предлагается возложить на операторов, провайдеров. Срок – до девяноста дней, с возможностью продления этого срока уполномоченным на продолжение оперативно-розыскного дела лицом.

Электронные данные провайдеры будут обязаны передавать в "подразделения, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Украины".

Кроме этого, НПУ хочет прописать в законопроекте статью о "временном органичении доступа" или блокировке сайтов. Но на такой шаг провайдеры смогут идти только в случае вынесения постановления следственного судьи.

Как стало известно, на данный момент участники рабочей группы комитета отвергли предложения Нацполиции, но некоторые участники законотворческого процесса не исключают, что статьи, вышедшие из-под пера полиции, "всплывут" в финальном варианте документа.

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