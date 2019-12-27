Глобальный интернет Илона Маска может помешать астрономическим наблюдениям

Спутников на орбитах вокруг Земли становится так много, что они мешают наблюдать за звездами

Британские астрофизики обеспокоены предстоящим запуском так называемого созвездия спутников Starlink – системы из 12 тысячи аппаратов. Об этом написала BBC News.

Благодаря этим спутникам компания SpaceX Илона Маска планирует обеспечить глобальный дешевый интернет на всей поверхности Земли. В мае и ноябре она уже вывела 120 спутников на орбиту высотой около 500 км.

Но с начала января SpaceX начнет отправлять партии из 60 спутников на орбиту каждые несколько недель. Это будет означать, что к концу следующего года будет запущено около 1500 спутников, а к середине 2020-х годов их может быть 12 000.

Для сравнения – сейчас вокруг Земли летают всего 2200 активных спутников.

Астрофизики обеспокоились. "Эти спутники небольшие, размером со стол, но их панели отражают очень много солнечного света, поэтому они получаются в виде крупных точек на изображениях с телескопов. Эти спутники также являются мощными источниками радиоволн. Так что это повлияет и на радиоастрономию", – сказала Дхара Патель, астроном Королевской обсерватории в Гринвиче.

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Дейв Клементс, астрофизик из Имперского колледжа Лондона, добавляет: "Эти спутники занимают пространство между Землей и остальной Вселенной. Таким образом, они мешают любым наблюдениям. Мы можем пропустить все, что находится за ними – будь-то ближайший потенциально опасный астероид или самый дальний квазар во Вселенной".

В SpaceX ответили BBC, что они работают над тем, чтобы свести к минимуму помехи, которые создают астрономам спутники Starlink. В частности, они тестируют специальное покрытие, которое должно сделать спутники менее яркими.

Напомним, что проект Starlink был начат в 2015 году. По замыслу Маска, до середины 2020-х на орбиту Земли выведут 12 тысяч спутников для создания дешевого и высокопроизводительного глобального спутникового интернет-канала связи. Каждый спутник будет "обслуживать" на поверхности Земли круг площадью около 2 тыс. кв. км.

По сути, речь идет о создании глобального аналога сети сотовой связи, базовые станции которой размещены в космосе.

Аналогичные проекты, но с несколько иными параметрами разрабатывают и другие компании. Так британская OneWeb рассчитывает запустить около 650 спутников на орбиту высотой 1500 км, но их число может возрасти до 2000, если будет спрос. Amazon планирует запустить 3200 спутников.

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