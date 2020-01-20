В НБУ готовятся к "сплиту": создали несколько новых департаментов и управлений
2020-01-20 18:06:34
Благодаря трансформации можно будет обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских услуг
Нацбанк трансформирует свою внутреннюю структуру под проект "сплит".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Благодаря трансформации можно будет обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских услуг.
В рамках преобразования создали два новых департамента. Один из них будет отвечать за регулирование деятельности небанковских финучреждений, а второй будет надзирать за страховым рынком.
До 1 июля 2020 года эти подразделения будут предлагать НБУ идеи для законодательных инициатив.
Изменения произошли и в нынешней структуре Нацбанка.
В структуре Департамента надзора за финучреждениями созданы два управления: надзора за небанковскими кредитными учреждениями и надзора за финансовыми компаниями.
В Департаменте выездных проверок также создали Управление проверок небанковских финучреждений.
Также полностью обновлена структура Департамента лицензирования, которая отныне будет включать четыре управления: лицензирование кредитных учреждений, лицензирование страховых компаний, лицензирование финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг.
В ближайшее время объявят конкурсы на должности в новосозданные департаменты, управления и отделения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, – такой прогноз на 2020 год дала зампред НБУ Екатерина Рожкова.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.
- Остаток средств на Едином казначейском счете за декабрь сократился на 68% с 55,0 млрд грн на 1 декабря до 17,5 млрд грн на 1 января. Однако такая сумма – рекордная для начала года.